Pietro und Laura küssen sich vor laufender Kamera wieder

Derzeit sind Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi getrennt. Zur Überraschung ihrer Fans treten die beiden im TV nochmal als Paar auf und küssen sich sogar.

Bei der zweiten Staffel "Crash Games" ist Laura Maria als sogenannte "Field Reporterin" im Einsatz. Die 2. Folge, welche am Montagabend um 21:25 Uhr ausgestrahlt wird, hat eine große Überraschung: Auf einmal taucht Pietro auf. Er unterstützt sie einmalig in der Folge. Beide sind bestens gelaunt und unterhalten die Zuschauer mit flotten Sprüchen.

Laut der "Bild" ist das nicht gestellt. Die Folge wurde wenige Wochen vor ihrem Liebes-Aus gefilmt. Somit könnte dies der letzte gemeinsame Auftritt in der Öffentlichkeit sein.

Überraschendes Liebes-Aus

Die "Bild" berichtet, dass die beiden im Juli noch total verliebt gewirkt haben. Sie flirteten miteinander und küssten sich. Hinter den Kulissen wirkte das Paar harmonisch. Hinter den Kulissen war von Streitereien nichts zu spüren.

Eine Produktionsmitarbeiterin sagte gegenüber der "Bild": "Wenn mir damals einer gesagt hätte, die trennen sich bald, ich hätte ihm den Vogel gezeigt." Die Trennung verkündete Laura Maria am 17. August via Instagram. Der Schock saß bei der Produktion tief, nicht nur wegen persönlicher Betroffenheit, sondern diese sorgte für mehr Arbeit.

Neuer Kommentar

Peter Rütten, welcher die Spiele aus dem Off kommentiert, musste seinen Text ändern. Er sprach über die beiden natürlich als ein Liebespaar. Wegen des veralteten Kommentars konnte die Folge nicht so ausgesendet werden.

Gegenüber der "Bild" erklärte der ProSieben-Sprecher Christoph Körfer: "Die neue ProSieben-Show ‚Crash Games’ steht für Crash, Boom, Bang auf allen Ebenen – auch in der Vertonung von Peter Rütten. Nach dem Liebes-Crash musste Peter Rütten diesen Part noch einmal neu vertonen."

Vorgeschmack auf die neue Folge

Laut dem Sprecher können sich die Fans trotzdem auf eine unterhaltsame Folge freuen. Peter Rütten kommentiert in der fertigen Folge das Liebesaus so: "Ob die zwei jetzt noch getrennt oder zum achten Mal wieder zusammen sind, lässt sich unmöglich sagen. Betrachten Sie unser großes Pietro-Special so oder so als einzigartiges Zeitdokument."