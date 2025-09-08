Prinz Harry ist in London gelandet und besuchte das Grab von Queen Elizabeth II.

Prinz Harry hat am dritten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., Blumen am Grab der Monarchin niedergelegt. Wie Sky News und die Boulevardzeitung "The Sun" übereinstimmend berichteten, wurde der 40-Jährige nach seiner Ankunft in London für diesen sehr persönlichen Moment zum Schloss Windsor gefahren.

Mehr zum Thema

Inniges Verhältnis

Die Queen liegt in der St. George's Chapel auf dem Schlossgelände begraben. Sie war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Der vom britischen Königshaus weitgehend verstoßene Harry hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner "Granny", wie er die Königin liebevoll nannte.

WellChild-Awards

Der offizielle Grund für den Besuch des in den USA lebenden Prinzen ist allerdings ein anderer: Harry, der in einer Woche (am 15. September) seinen 41. Geburtstag feiert, besucht am Abend die Veranstaltung einer Organisation, die sich für schwer kranke Kinder einsetzt. Die WellChild-Awards sind eines der Herzensanliegen Harrys, für das er schon seit Jahren Pate steht. Außerdem ist Berichten zufolge ein Besuch in Nottingham geplant.

Kommt es zu Treffen?

Ob er seinen Vater, König Charles III. (76) sehen wird, der zurzeit mit Königin Camilla (78) in der Sommerfrische in Schottland weilt, ist weiterhin unklar. Immerhin hatten britische Boulevardmedien vor einigen Wochen von einem Treffen zwischen Vertretern Harrys und des Palasts in London berichtet. Die beiden haben sich Berichten zufolge seit mehr als eineinhalb Jahren nicht gesehen.