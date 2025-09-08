Ex-Butler packt aus: "Verstanden sich soooo gut" Haben Harry und Kate etwa gedated?

Ex-Butler Grant Harrold hat in US-Medien einige pikante Details verraten.

Pikante Enthüllungen machen jetzt die Runde: Prinzessin Kate ist seit mehr als einem Jahrzehnt mit ihrem Ehemann Prinz William verheiratet, das Paar hat drei Kinder.

Und doch soll ein anderer Mann eine große Rolle in ihrem Leben gespielt haben: Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold meinte jüngst gegenüber der US weekly, dass er dachte, Kate würde sich mit Williams Bruder, Prinz Harry, verabreden, als sich das Paar kurzzeitig trennte.

Dachte, sie kommen zusammen

„Sie verstanden sich so gut“, sagte Grant Harrold, der zuvor als Butler für König Charles III. gearbeitet hatte, in einem Interview mit US weekly, das am Samstag, dem 6. September, veröffentlicht wurde. Harrold fuhr fort: „Ich erinnere mich, als (William) und (Kate) sich trennten – und ich glaube, ich habe das auch gesagt –, dass Harry und Kate sich so gut verstanden, dass ich sogar dachte, dass Harry und sie vielleicht zusammenkommen würden.“

Er fügte hinzu: „Was ich damit sagen will, ist, dass sie sich so nah standen.“ Sie sollen beste Freunde gewesen sein, doch mehr ergab sich wohl nicht. denn Kate und Wills kamen wider zusammen und der Rest ist Geschichte.