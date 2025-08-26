Aha, also doch! Meghan verrät in Doku, was sie an England vermisst

Nicht alles dürfte Meghan abgelehnt haben.

Meghan, die Herzogin von Sussex gibt in Staffel zwei ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" Einblick in ihr Leben. Auch ein paar sehr private Details spricht sie dabei aus. So witzelt sie über Ehemann Harry, dass er nicht gerne Hummer isst und lobt ihren Sohn Archie als ein liebevolles, nettes Kind.

Doch die britische Press ist voll mit einem Detail. Meghan hat in der Show auch verraten, was sie an England vermisst!

Überraschendes Geständnis

Obwohl das Paar fest entschlossen ist, nie wieder ganz nach Großbritannien zurückzukehren, gibt Meghan zu, dass es eine Sache gibt, die sie aus ihrer Zeit dort vermisst. Im Gespräch mit Tan France gab sie zu: „Eines der Dinge, die ich am meisten an Großbritannien vermisse, sind die Radiosender“, bevor sie Magic FM als ihren Lieblingssender nannte.

Sie scherzte, dass es ein „Oma“-Sender sei, und verriet nun, dass sie in den Vereinigten Staaten einen Radiosender namens „Mom Jeans“ hört, der eine Mischung aus Vintage-Softrock spielt.