Meghan kämpft seit Jahren gegen die Veröffentlichung von privaten Bilder.

Meghan muss sich schon seit Jahren mit den Betreibern einer windigen Website herumschlagen, die Nacktfotos von ihr veröffentlichen will. Damit soll nun Schluss sein. Das berichten US-Medien.

ISIS-Verbindung?

Prinz Harry soll außer sich vor Wut sein und sich mit seiner Meghan „auf einen Rechtsstreit mit einer schäbigen Website vorbereiten, die behauptet, mit der Terrororganisation ISIS in Verbindung zu stehen – und die immer noch Fotos zeigt, die die Herzogin von Sussex angeblich oben ohne zeigen“.

Gestohlen

Die Website veröffentlichte zunächst Fotos von Meghan, die aus einer größeren Sammlung von Nacktfotos stammen sollen. Diese seien vor Jahren gestohlen worden.

Andere Promis betroffen

Es handelt sich um dieselbe Website – deren Namen von den US-Medien nicht genannt wird, um ihr keine Werbung zu machen –, die wiederholt für Empörung gesorgt hat und mit rechtlichen Schritten bedroht wurde, weil sie nicht jugendfreie Fotos von Prominenten, darunter US-Stars wie Miley Cyrus, veröffentlicht hat.