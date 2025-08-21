Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Herzogin Meghan: Nacktfotos auf windiger Seite aufgetaucht
© Instagram

Fies erpresst

Herzogin Meghan: Nacktfotos auf windiger Seite aufgetaucht

21.08.25, 15:09 | Aktualisiert: 21.08.25, 16:38
Teilen

Meghan kämpft seit Jahren gegen die Veröffentlichung von privaten Bilder. 

Meghan muss sich schon seit Jahren mit den Betreibern einer windigen Website herumschlagen, die Nacktfotos von ihr veröffentlichen will. Damit soll nun Schluss sein. Das berichten US-Medien.

Mehr zum Thema Royals

ISIS-Verbindung?

Prinz Harry soll außer sich vor Wut sein und sich mit seiner Meghan „auf einen Rechtsstreit mit einer schäbigen Website vorbereiten, die behauptet, mit der Terrororganisation ISIS in Verbindung zu stehen – und die immer noch Fotos zeigt, die die Herzogin von Sussex angeblich oben ohne zeigen“.

Lesen Sie auch

Gestohlen 

Die Website veröffentlichte zunächst Fotos von Meghan, die aus einer größeren Sammlung von Nacktfotos stammen sollen. Diese seien vor Jahren gestohlen worden.

Andere Promis betroffen

Es handelt sich um dieselbe Website – deren Namen von den US-Medien nicht genannt wird, um ihr keine Werbung zu machen –, die wiederholt für Empörung gesorgt hat und mit rechtlichen Schritten bedroht wurde, weil sie nicht jugendfreie Fotos von Prominenten, darunter US-Stars wie Miley Cyrus, veröffentlicht hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden