© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Gar nicht fein

Royales Schweinderl! Skandalprinz Andrew schockt mit dieser Angewohnheit

17.08.25, 17:22
In der neuen Skandal-Bio wird auch dieses Verhalten vom Königsbruder aufgegriffen.

Weitere Details über Skandal-Prinz Andrew kommen ans Licht: Der Bruder von König Charles soll Mitarbeiter:innen regelmäßig schlecht behandeln.

Igitt-Alarm

Das spiegelt sich zum Beispiel in dieser Gewohnheit wider: Andrew soll gebrauchte Taschentücher auf den Boden werfen, um dann Dienstmädchen herbeizurufen, damit sie die schmutzigen Tücher aufheben.

Andrew Eugenie Beatrice
© Getty Images

Enthüllungen in Skandalbuch

In einem brisanten neuen Buch über den in Ungnade gefallenen Royal, „The Rise and Fall Of The House of York“ von Andrew Lownie, wird der Herzog von York als „schrecklich“ gegenüber seinen Mitarbeitern beschrieben. Eine neue Dokumentation von Channel 5, „Andrew and Fergie: The Duke and Duchess of Excess“, beleuchtet Andrews Leben weiter, und in der Folge enthüllt der königliche Biograf Lownie alles. 

Untergebene statt Menschen

Es heißt: „Andrew ist besonders gemein zu den Mitarbeitern; er scheint sie nicht als normale Menschen zu betrachten“, so der Autor. „Er behandelt sie im Grunde genommen wie Untergebene, die er herumkommandieren kann.“

Seltsames Verhalten

Er soll weiters auch seinen Security-Chef dazu abkommandieren, seine verschossenen Golfbälle, die er überall in seinem Büro verteilt, einzusammeln, oder Personal kommen lassen, nur um die Vorhänge zu öffnen.

