Royale Schlägerei inklusive blutiger Nase? Schwere Vorwürfe erschüttern die britische Königsfamilie – das sagt Prinz Harry.

Ein neues Enthüllungsbuch sorgt für Wirbel rund um das britische Königshaus: Laut „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“ des Autors Andrew Lownie soll Prinz Harry (40) seinen Onkel Prinz Andrew (65) im Jahr 2013 bei einem Familientreffen geschlagen haben – angeblich wegen abfälliger Bemerkungen über Meghan Markle (43).

Andrew eine blutige Nase verpasst

Demnach soll Andrew Harrys spätere Ehefrau als „Opportunistin“ bezeichnet haben. Die Situation sei eskaliert, nachdem Andrew Harry zudem als „verrückt“ bezeichnet habe, weil er Meghan nicht ausreichend „überprüft“ habe, bevor er sie heiratete. Laut Buch soll Harry daraufhin so wütend geworden sein, dass er Andrew eine blutige Nase verpasst habe.

Klare Reaktion aus Harrys Lager

Die Reaktion aus dem Umfeld des Herzogs von Sussex ließ nicht lange auf sich warten. Gegenüber dem Magazin People erklärte ein Sprecher: „Ich kann bestätigen, dass nichts davon wahr ist. Prinz Harry und Prinz Andrew hatten nie eine körperliche Auseinandersetzung, noch hat Prinz Andrew jemals diese Kommentare über die Herzogin von Sussex zu Prinz Harry gemacht.“

Internationale Medien wie das Daily Beast und die Daily Mail hatten die brisanten Passagen aus dem Buch ebenfalls aufgegriffen. Offizielle Stellungnahmen aus dem Buckingham-Palast gibt es bislang nicht.