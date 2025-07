Details geleakt: Harry macht Königshaus ein Friedensangebot

Prinz Harry will Frieden mit dem britischen Königshaus! Es ist ein Paukenschlag in den Beziehungen zwischen ihm und seiner Familie, hatte er sich doch in der Vergangenheit immer mehr von den Royals distanziert

Er ist teilweise über sie hergezogen - ob in Interviews, in der Netflix-Doku oder anderweitig auf öffentlichen Veranstaltungen - das Königshaus steht seit der Auswanderung Harrys und seiner Frau Meghan in die USA schlechter dar als je zuvor - wurde von dem Ehepaar immer wieder mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden.

Geheimtreffen aufgeflogen

Anfang Juli fand in einem Privat-Club in London ein vertrauliches Treffen statt. In der Nähe von der Residenz von König Charles trafen sich die Kommunikations-Chefs von Vater und Sohn - von diesem eigentlich geheimen Krisengipfel sind aber zuletzt bereits Details nach außen gerückt - zumindest hatte man die Vertreter auf der Terrasse gesehen und Pressefotos verbreitet. Wer dahinter steckte, ob das tatsächlich Zufall war oder fingiert - ist nicht klar.

Will den Royals nicht in die Quere kommen

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet, soll Harry seiner Familie nun ein besonderes Angebot gemacht haben. Er will der Familie künftig seine Termine mitteilen. Wie die "Mail on Sunday" schreibt, will er dadurch Überschneidungen seiner Auftritte mit den Royals verhindern.

Harrys Auftritte lenkten auch in der Vergangenheit oft von royalen Terminen ab – zuletzt sogar noch mehr, weil seine Ehefrau Meghan (43) nach ihrem Social-Media-Comeback Familieneinblicke mit Harry, Tochter Lili und Sohn Archie teilte. Ein Dorn im Auge der Königsfamilie, denn Charles ist bekannt dafür, Überschneidungen zu vermeiden, damit jedes (arbeitende) Familienmitglied Aufmerksamkeit bekommt.

Harry und Williams Funkstille

Und auch seinem Bruder soll Harry ein Angebot gemacht haben, will ihn über seine Pläne informieren. Dies ist insofern bemerkenswert, denn zwischen den beiden herrschte komplette Funkstille.

Prioritär für Harry dürfte bei der Annäherung zur Familie vor allem der Kontakt zu dem krebskranken König Charles sein.