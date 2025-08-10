Royal-Umfrage schockt: William und Kate ganz oben – Harry, Meghan und Andrew am Boden

Neue Zahlen von YouGov zeigen, wer im britischen Königshaus die Herzen der Menschen erobert – und wer sie verspielt hat

Der klare Publikumsliebling: Thronfolger Prinz William (43) mit satten 74 Prozent positiver Bewertungen. Direkt dahinter glänzt seine Frau Catherine, Princess of Wales (43), mit 71 Prozent. Platz drei geht an Prinzessin Anne (74), die für ihre pflichtbewusste Arbeit hoch geschätzt wird.

© Getty

König Charles (76) landet mit 59 Prozent auf Rang vier – solide, aber mit Luft nach oben. Queen Camilla (78) spaltet dagegen die Nation: 43 Prozent mögen sie, 44 Prozent lehnen sie ab.

© Getty

Am Tabellenende wird es bitter: Prinz Harry (40) kommt nur noch auf 28 Prozent Zustimmung, Herzogin Meghan (44) sogar auf mageren 20 Prozent. Seit ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten 2020 hat sich die Distanz zur britischen Öffentlichkeit deutlich vergrößert.

Prinz Harry und seine Meghan © Getty

Den Negativ-Rekord hält jedoch unverändert Prinz Andrew (65). Nach Skandalen und seinem berüchtigten TV-Interview 2019 bewerten ihn 87 Prozent der Briten negativ – nur fünf Prozent sehen ihn positiv.

© Getty

Trotz aller Kontroversen bleibt die Institution Monarchie stabil: 62 Prozent bewerten die Königsfamilie insgesamt positiv, 58 Prozent sprechen sich für die Monarchie aus. Die Erhebung wurde am 5. und 6. August 2025 durchgeführt.