Abigail und Jeff McBride
Neue Show

Premiere für das "Magic Winter Festival" im Prater

26.12.25, 13:09
Am Samstag erwartet die Gäste ein neues magisches Highlight in der "Magic World"-Vienna.

Wenn der Winter Einzug hält, verwandelt sich die Magic World Vienna vom 27.12.2025 bis 6.1.2026 wieder in ein Reich voller Wunder, Lachen und purer Faszination. Beim "Magic Winter Festival – Fun and Wonder Show" erwartet Euch ein magisches Erlebnis der Extraklasse, dass es sonst nur in Las Vegas oder im Magic Castle in Hollywood zu sehen gibt: verblüffende Illusionen, internationale Stars der Zauberkunst und unvergessliche Momente für Groß und Klein.

Abigail und Jeff McBride

Abigail und Jeff McBride

Im Mittelpunkt der Show steht Jeff McBride (US), einer der weltbekanntesten Magier unserer Zeit. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Fingerfertigkeit, Masken, Kabuki-inspiriertem Theater und innovativen Illusionen begeistert er seit Jahrzehnten Publikum auf der ganzen Welt. Ausgezeichnet als "Magician of the Year" und Mitglied der Magicians’ Hall of Fame, ist McBride das Herzstück dieser magischen Winterreise. Des weiteren zeigen zahlreiche Magie-Stars aus der ganzen Welt ihr Können vor dem Riesenrad im Wiener Prater.

