"All I Want for Christmas Is You": So viel Geld bringt Mariah Careys Hit

"All I Want for Christmas Is You" ist aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Der Song von Mariah Carey läuft jedes Jahr millionenfach – und beschert der Sängerin enorme Einnahmen.

Laut einer Studie des US-Magazins "The Economist" verdiente Mariah Carey von 1994 bis Ende 2016 rund 60 Millionen Dollar an Tantiemen. Jährlich kommen demnach etwa 2,5 Millionen Dollar hinzu. Nach der Weihnachtssaison 2025 ergibt das insgesamt 82,5 Millionen Dollar, rund 70 Millionen Euro.

Mariah Carey © Getty

Mariah Carey war 25 Jahre alt, als der Song am 28. Oktober 1994 als Teil des Albums „Merry Christmas“ erschien und am 1. November 1994 als Single veröffentlicht wurde. Zunächst wollte sie den Titel nicht aufnehmen, da sie erst zwei Alben veröffentlicht hatte und Weihnachtsmusik für verfrüht hielt. 2021 erzählte sie in der „Bobby Bones Show“, dass sie sich schließlich doch dazu entschloss, weil sie Weihnachten so sehr liebte.

Schreiben und Aufnahmen

Mariah Carey © Getty

Über den kreativen Prozess sagte Carey dem "Parade"-Magazin: "Ich fing an, auf einem kleinen DX7- oder Casio-Keyboard zu schreiben, das in einem kleinen Zimmer in dem Haus stand, in dem ich damals (...) im Norden des Staates New York lebte." Zum Text erklärte sie: "All die Dinge, die mich an Weihnachten erinnerten, durch die ich mich festlich fühlte und von denen ich wollte, dass andere Menschen sie auch so empfinden." Gemeinsam mit Co-Writer Walter Afanasieff entstand der Song, aufgenommen im August 1994 in New York.

Rekorde in den Charts

© Sony Music

Produzent Randy Jackson beschrieb die Studioatmosphäre später so: "Das Studio sah aus wie Weihnachten. Die Temperatur war frostig. Es gab dort Baumschmuck, Weihnachtsbäume und Weihnachtskerzen." Obwohl der Song von Beginn an erfolgreich war, erreichte er erst 2019 Platz eins der US-"Billboard Hot 100". Mit insgesamt 21 Wochen an der Chartspitze von 2019 bis 2025 ist er der Song mit den meisten Wochen auf Platz eins in der Geschichte der US-Charts.