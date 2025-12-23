So lässt sich die Wartezeit aufs Christkind verkürzen

In Niederösterreich finden sich viele praktische, magische und schmackhafte Last-Minute-Tipps für eine unvergessliche Weihnachtszeit.

Momente mit der Familie und Freunden zu verbringen, ist wohl das schönste Geschenk, das man machen kann. Gemeinsame Zeit lässt sich etwa hervorragend mit einem Besuch beim Wirtshauskultur-Wirt ums Eck oder auch bei einem Ausflug mit der Niederösterreich-CARD verbringen. Mit rund 200 Mitgliedsbetrieben bzw. mehr als 360 Ausflugszielen findet sich für jeden Geschmack das passende Angebot – und auch eine spontane Gelegenheit, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen.

Was man am 24.12. unternehmen kann, um die Wartezeit aufs Christkind zu verkürzen

Eine schnelle Rodelpartie, bevor das Christkind kommt, bringt Groß und Klein in Weihnachtsstimmung. Bis 14 Uhr geht es am 24. Dezember auf der rund drei Kilometer langen Rodelstrecke am Semmering Hirschenkogel bergab. Bei ausreichend Schnee empfehlen sich beispielsweise auch die Rodelbahnen im Skigebiet Annaberg (bis 14 Uhr) oder die Rodelwiesen in Lackenhof am Ötscher. Wandern hat in Niederösterreich das ganze Jahr über Saison. Gerade zu Weihnachten wohnt den Touren und ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft aber ein ganz besonderer Zauber inne. Da werden die Kellergassen des Weinviertels noch ein bisschen romantischer, da wird das stille Waldviertel mit seinen Kraftplätzen noch mystischer, das Paradies der Blicke noch atemberaubender und der Ötscher erstrahlt sagenhafter als zuvor. Es muss ja am 24. Dezember nicht die ganz große Tour sein, aber ein bisschen Wintersonne zu tanken – beim Spazieren durch idyllische Weinberge, rund um den Lunzer See im Mostviertel, im Nationalpark Donau-Auen oder bei einem Stadtrundgang in der Kaiserstadt Baden – gibt Kraft und tut einfach gut. Wer den Tag entspannter verbringen möchte, findet dafür in Thermen wie Laa an der Thaya (bis 17 Uhr) und Linsberg Asia (bis 18 Uhr) das passende Angebot.

An die frische Luft!

Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft ist immer eine gute Idee. Am 24. Dezember bietet sich dafür eine Runde Eislaufen an – zum Beispiel auf der Kunsteisbahn Wolkersdorf, der Kunsteisbahn Hollabrunn oder dem Kunsteislaufplatz Herzogenburg. Bei allen ist der Eintritt mit der Niederösterreich-CARD frei.

Auch die Tiere im Tierpark Stadt Haag freuen sich am 24. Dezember von 9 bis 15 Uhr über Besuch. Sollte das Wetter nicht so mitspielen, haben auch das Museum Niederösterreich, das KinderKunstLabor in St. Pölten und das Haus der Wildnis in Lunz am See bis jeweils 13 Uhr geöffnet. "Plantschen, bis das Christkind kommt“ heißt das lustige und abwechslungsreiche Kinderprogramm am 24. Dezember in der Sole Felsen Welt in Gmünd. Bei Keksen und Weihnachtsmusik wird die Vorfreude ganz besonders groß. Ablenkung und Wasserspaß sind auch im DonauSplash Tulln und in der Aquacity St. Pölten garantiert.

Am 24. Dezember sorgt außerdem eine Weihnachtsfahrt mit der Schneebergbahn für besondere Stimmung. In rund 20 Minuten erreicht man die Hengsthütte, wo ein Bläserquartett und kulinarische Köstlichkeiten die Wartezeit aufs Christkind verkürzen. Beim Christkindlzug der Waldviertelbahn von Gmünd nach Weitra wartet auf die Besucherinnen und Besucher ein liebevoll gestaltetes Krippenspiel und eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte.