McDonald’s Restaurant Mondsee mit erweiterter Terrasse wiedereröffnet

Maci ist eine günstigere Alternative zur Mondsee-Raststation.

Mondsee. Nach einer umfassenden Modernisierung empfängt der beliebte McDonald’s-Standort in der Werner Simmer-Straße in Mondsee (Bez. Vöcklabruck) seine Gäste in neuem Look und mit einem deutlich erweiterten Platzangebot.

Nach der rund dreiwöchigen Umbauphase öffnete das McDonald’s Restaurant an der Grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg im neuen Design, das von natürlichen Materialien und einem hellen, angenehmen Ambiente geprägt ist.

„Mit der Modernisierung unseres Standortes in Mondsee haben wir einen Ort geschaffen, an dem sich unsere Gäste rundum wohlfühlen können. Das neue Design und die deutlich erweiterte Terrasse machen den Standort Mondsee zu einem Treffpunkt in der Region, der sowohl Einheimischen als auch Durchreisenden zu jeder Tageszeit ein einladendes Restauranterlebnis bietet“, so Gastgeber und Unternehmer Michael Kühlwein, der mittlerweile mit zwölf Restaurants in Oberösterreich und Salzburg der größte McDonald’s Franchisenehmer in der Region ist und in seinem Betrieb insgesamt 550 Mitarbeiter beschäftigt.