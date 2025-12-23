UK Neunkirchen setzt auf innovative Reinigungs-Robotik

Im Universitätsklinikum Neunkirchen unterstützt seit Dezember 2025 ein moderner Reinigungsroboter die Gebäudereinigung für mehr Effizienz und Hygiene.

Das autonome System reinigt große Flächen selbständig, erkennt Hindernisse zuverlässig und passt sich flexibel an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten an. Dank hochentwickelter Sensorik und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz gewährleistet der Roboter eine konstant hohe Reinigungsqualität. "Für das Reinigungspersonal bedeutet die neue Technologie eine spürbare Entlastung, da Routinetätigkeiten automatisiert werden. Gleichzeitig leistet der Roboter einen wichtigen Beitrag zur Infektionsprävention und hebt den Hygienestandard auf ein neues Niveau“, betonen Gerlinde Holzbauer, Reinigungsleitung des Universitätsklinikums und Alexander Rossegger externer Reinigungsexperte.

Innovationsstrategie des Klinikums

© UK Neunkirchen

Die Einführung des Roboters ist Teil der Innnovationsstrategie des Klinikums. Die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert Akzeptanz und sorgt dafür, dass die Potenziale der Technologie bestmöglich genutzt werden. Mit dem Einsatz des Reinigungsroboters setzt das Universitätsklinikum Neunkirchen ein starkes Zeichen für Fortschritt und unterstreicht seine Vorreiterrolle bei der Anwendung zukunftsweisender Technologien im Gesundheitswesen.