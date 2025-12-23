Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
UK Neunkirchen setzt auf innovative Reinigungs-Robotik
© UK Neunkirchen

Hygiene

UK Neunkirchen setzt auf innovative Reinigungs-Robotik

23.12.25, 11:35
Teilen

Im Universitätsklinikum Neunkirchen unterstützt seit Dezember 2025 ein moderner Reinigungsroboter die Gebäudereinigung für mehr Effizienz und Hygiene.  

Das autonome System reinigt große Flächen selbständig, erkennt Hindernisse zuverlässig und passt sich flexibel an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten an. Dank hochentwickelter Sensorik und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz gewährleistet der Roboter eine konstant hohe Reinigungsqualität. "Für das Reinigungspersonal bedeutet die neue Technologie eine spürbare Entlastung, da Routinetätigkeiten automatisiert werden. Gleichzeitig leistet der Roboter einen wichtigen Beitrag zur Infektionsprävention und hebt den Hygienestandard auf ein neues Niveau“, betonen Gerlinde Holzbauer, Reinigungsleitung des Universitätsklinikums und Alexander Rossegger externer Reinigungsexperte.

Innovationsstrategie des Klinikums

UK Neunkirchen setzt auf innovative Reinigungs-Robotik
© UK Neunkirchen

Die Einführung des Roboters ist Teil der Innnovationsstrategie des Klinikums. Die Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert Akzeptanz und sorgt dafür, dass die Potenziale der Technologie bestmöglich genutzt werden. Mit dem Einsatz des Reinigungsroboters setzt das Universitätsklinikum Neunkirchen ein starkes Zeichen für Fortschritt und unterstreicht seine Vorreiterrolle bei der Anwendung zukunftsweisender Technologien im Gesundheitswesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden