Diese NÖ-Weihnachtsmärkte haben am 24.12. noch offen
Weihnachtsfreude

Diese NÖ-Weihnachtsmärkte haben am 24.12. noch offen

23.12.25, 11:10
Es gibt noch letzte Möglichkeiten, die Adventszeit friedvoll im Kreise der Liebsten ausklingen zu lassen.

Einige Adventmärkte haben auch am 24. Dezember noch geöffnet. Bei "Advent im Park“ in Baden, beim Charity Advent am Hauptplatz in Wiener Neustadt und beim Tullner Adventdorf gibt es noch die letzte Möglichkeit zum Punschtrinken, um die Adventzeit gemütlich ausklingen zu lassen.

Und beim Niederösterreichischen Krippenmuseum in Vösendorf kann nicht nur die 3. Niederösterreichische Landeskrippenausstellung besichtigt, sondern auch gleich das Friedenslicht abgeholt werden.

