Im Weihnachtstrubel: Ladendetektiv verfolgte Dieb in Wiener City

Der 40-jährige Rumäne versuchte zu fliehen.

Wilde Szenen ereigneten sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mitten in der Wiener Innenstadt. Dort versuchte ein Ladendieb mit unbezahlter Ware aus dem beliebten Kleidergeschäft Zara zu fliehen. Gerechnet hatte der - wie sich später herausstellte - 40-jährige Rumäne allerdings nicht mit dem couragierten Security des Geschäfts. Dieser nahm nämlich die Verfolgung vom Stock-im-Eisen-Platz beim Stephansdom auf -mitten durch den städtischen Weihnachtstrubel jagte er den Tatverdächtigen.

Am Kohlmarkt gelang es schließlich dem Detektiv (20) den Ladendieb zu stoppen. Als er versuchte den Beschuldigten zurück zum Zara zu bringen, wurde der Rumäne aggressiv, versuchte sich loszureißen und erneut die Flucht zu ergreifen. Bei dem Gerangel wurde der 20-Jährige leicht an der Hand verletzt.

Mit Unterstützung eines Passanten, der zur Hilfe kam, gelang es dann doch, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen, bei dem das Diebesgut sichergestellt werden konnte, vorläufig fest.

Der leicht verletzte Ladendetektiv lehnte eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass für den 40-jährigen Tatverdächtigen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot im Bundesgebietbesteht. Er wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.