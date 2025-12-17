Neuer Job für Ex-Kurz-Sprecher Berchtold

Ex-Kurz-Sprecher Etienne Berchtold wechselt als Botschafter nach Baku.

Wien. Der Ministerrat hat am Mittwoch die Neubesetzung von 28 diplomatischen Leitungsfunktionen im Ausland beschlossen. Arad Benkö, derzeit Sonderbeauftragter für den Nahen Osten und noch bis Ende dieses Jahres Kabinettschef von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), wird Botschafter in Tel Aviv. Der ehemalige Pressesprecher von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Etienne Berchtold, wechselt von Abu Dhabi in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku.

Ex-Kurz-Sprecher Etienne Berchtold bekommt einen neuen Botschafterposten. © BMEIA

Den Botschafterposten in Israel soll Benkö im Sommer übernehmen, teilte das Außenministerium der APA auf Anfrage mit. Der Posten des Nahost-Sonderbeauftragten soll demnach nachbesetzt werden. Benkö war früher unter anderem Botschafter in Kiew gewesen. An der Vertretung in Israel hatte er in den 2000er Jahren gedient. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete die Besetzung mit Benkö in einer Aussendung als "Postenschacher in Reinkultur" und forderte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) auf, "einzugreifen". Das Bundeskanzleramt wollte sich dazu auf APA-Nachfrage nicht äußern.

21 Botschafterposten werden neu besetzt

Dem früheren Kurz-Sprecher Berchtold folgt in den Vereinigten Arabischen Emiraten Bernd Alexander Bayerl nach. 21 Botschafterposten, drei Ständige Vertretungen und vier Generalkonsulate Österreichs werden 2026 neu besetzt.

Die Leiterin der Sektion für Europa und Wirtschaft im Außenministerium, Elisabeth Kornfeind, leitet zukünftig die Ständige Vertretung bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris. Insgesamt 19 Männer und neun Frauen werden im Laufe des Jahres 2026 ihre diplomatischen Leitungsfunktionen für üblicherweise vier Jahre antreten.