Broadway-Gänsehaut: Dracula erobert 2026 Linz

Der berühmteste Vampir der Literatur kehrt als packendes Musical-Erlebnis zurück: 2026 geht DRACULA – Das Musical erstmals auf große Tour.

Linz. Mit DRACULA – Das Musical kommt Bram Stokers legendäre Geschichte als opulentes Broadway-Musical erstmals auf Tour. Musicalstar Jan Ammann verkörpert den Fürsten der Finsternis und führt das Publikum durch eine Welt aus ewiger Liebe, dunkler Begierde und Verführung. Die Musik stammt von Erfolgs-Komponist Frank Wildhorn, gespielt von einer Live-Band mit kraftvollen Rocknummern und berührenden Balladen.

Ein viktorianisches Bühnenbild, schaurig-schöne Kostüme und stimmungsvolles Lichtdesign machen die Jagd nach Blut und Liebe zu einem atmosphärischen Musicalerlebnis. Von 20. bis 22. März ist Dracula in Linz zu Gast. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff Dracula an gewinnen@oe24.at schicken.