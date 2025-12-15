Hollywood-Regisseur Rob Reiner und Ehefrau tot in Haus gefunden

Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michelle sind tot. Laut Medienberichten wurden die beiden erstochen in ihrem Haus aufgefunden. Ihr gemeinsamer Sohn wurde von der Polizei befragt.

Los Angeles. Der US-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sollen tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. "Mit tiefster Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre," heißt es laut CNN in einer Mitteilung der Familie Reiner.

Großes Polizeiaufgebot am Haus des Regisseurs

Man habe Leichname am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gefunden, werde sich aber nicht zur Identität der Toten äußern, sagte ein Sprecher der Polizei Los Angeles in der Nacht zum Montag. US-Medien berichten von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Haus des Regisseurs im wohlhabenden Stadtteil Brentwood.

Nach Angaben des Entertainment-Portals "TMZ" wiesen beide Opfer Stichwunden auf, die nach ersten Erkenntnissen von Messern stammen sollen. Die Polizei habe eine auf Raub- und Tötungsdelikte spezialisierte Einheit mit den Ermittlungen beauftragt. Laut "LA Times" wurde der gemeinsame Sohn des Paares, Nick Reiner, von der Polizei befragt. Nick sprach in einem "People"-Interview 2016 über seinen Kampf gegen die Drogensucht.

Rob Reiner ist ein bedeutender US-Filmemacher. Bekannt wurde er zunächst in den 1970er Jahren als Schauspieler durch die erfolgreiche Fernsehserie "All in the Family". Seinen Durchbruch als Regisseur feierte er 1984 mit der Satire "This Is Spinal Tap". In den 1980er Jahren erlangte Reiner weltweite Bekanntheit mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers".