© RTL

Nächster Rauswurf

Ekel-Dschungel-Prüfung: Stars müssen in Fleischabfällen wühlen

04.02.26, 22:13
Simone Ballack, Hardy Krüger Jr. und Samira Yavuz müssen sich durch Ekel-Müll quälen. Dafür muss Eva Benetatou das Camp verlassen

Nach einer wilden Party bleibt öfters Müll zurück. Doch auf dem bekannten "Kotzella"-Festival müssen die Dschungel-Kandidaten durch Gestank und Fleischabfälle kämpfen.

Diesmal müssen Simone Ballack (49), Hardy Krüger Jr. (57) und Samira Yavuz (32) zur Dschungelprüfung antreten. Das Ziel: Sie müssen die richtigen Schlüssel finden, um die Sterne zu erhalten.

Nichts für schwache Mägen

Doch das ist nicht so einfach. Samira muss die Schlüssel auf dem Gelände des bekannten "Kotzilla"-Festivals finden. Dabei greift sie ins Dixiklo und stampft durch ein Planschbecken voller Fleischreste.

Hardy und Simone sitzen in Zelten mit riesigen Schlangen eingesperrt. Sie erhalten die Schlüssel von Samira. Damit müssen sie die gesicherten Sterne aufsperren. Doch Achtung: Nicht jeder Schlüssel passt. 

Heute haben Eva Benetatou und Patrick Romer das "vielleicht" erhalten. Die Entscheidung ist auf Eva gefallen und muss das Camp verlassen.

