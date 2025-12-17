Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Rettungswagen
© TZ ÖSTERREICH / Niesner (Symbolfoto)

Im Spital

Arbeiter stürzte acht Meter in die Tiefe

17.12.25, 10:15
Teilen

Der Slowene musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. 

Ein 64-jähriger Arbeiter aus Slowenien ist Dienstagnachmittag in einer Holzfirma im Tiroler Bezirk Kufstein von einer Leiter mehr als acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei verletzt worden.

Der Mann hatte Dämmarbeiten an einer Förderschnecke durchgeführt und kam aus unbekannter Ursache zu Sturz, teilte die Polizei mit. Er landete in der Flugasche. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden