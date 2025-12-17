Arbeiter stürzte acht Meter in die Tiefe

Der Slowene musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 64-jähriger Arbeiter aus Slowenien ist Dienstagnachmittag in einer Holzfirma im Tiroler Bezirk Kufstein von einer Leiter mehr als acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei verletzt worden.

Der Mann hatte Dämmarbeiten an einer Förderschnecke durchgeführt und kam aus unbekannter Ursache zu Sturz, teilte die Polizei mit. Er landete in der Flugasche. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.