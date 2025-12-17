Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Cannabis indoor
Ermittlungen

Beim Löschen eines Brandes: Einsatzkräfte entdeckten Cannabis-Plantage

17.12.25, 09:09 | Aktualisiert: 17.12.25, 10:51
Die Feuerwehrleute stießen beim Löschen auf etliche Hanfpflanzen. 

Stmk. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei wurden am Dienstag gegen 17 Uhr wegen eines Dachgeschoßbrandes zu einem Wohnhaus in Kumberg gerufen. Die beiden Bewohner konnten bereits vor dem Haus angetroffen werden. Deren Kleinkind hatten sie schon zu anderen Familienmitgliedern gebracht.

Der 39-jährige Hausbewohner wurde im Anschluss mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und ins LKH Weiz gebracht. 

Polizisten entdeckten kleine Plantage

Womit die Einsatzkräfte wohl nicht gerechnet hatten: Polizisten stießen bei ihrer Brandermittlung im Dachgeschoß nicht nur auf jenen Raum, in dem offenbar der Brand ausgebrochen war, sondern auch auf eine kleine Cannabis-Plantage. Sie stellten einige Marihuanapflanzen sowie bereits getrocknetes Cannabis sicher. Nun laufen nicht nur die Ermittlungen hinsichtlich der bislang unbekannten Brandursache, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz.

