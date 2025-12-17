Ausländerfeindliche Parolen überschatten Mensafest an der JKU

Rassistische Gesänge beim Mensafest der Johannes Kepler-Universität Linz sorgen für breite Empörung. Studierendenvertretung, Universität und Politik distanzieren sich klar und kündigen Konsequenzen an.

Linz.Beim Mensafest der Johannes Kepler-Universität Linz sollen mehrere Besucher zum Lied „L’Amour Toujours“ ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben. Laut Berichten wurde dabei die rechte Textzeile „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ angestimmt. Die ÖH der JKU zeigte sich entsetzt und betonte, dass für Diskriminierung und rechtes Gedankengut kein Platz sei – gerade an einer Universität mit vielen internationalen Studierenden.

Der Vorfall wird intern aufgearbeitet, präventive Maßnahmen sind geplant. Auch das Rektorat distanzierte sich klar und bekannte sich zu Demokratie, Toleranz und Vielfalt. Politische Reaktionen folgten, die Linzer Grünen forderten Konsequenzen.