Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
JKU hilft, Vorkommnisse aufzuklären.
© ORF

Zu Gigi-Song

Ausländerfeindliche Parolen überschatten Mensafest an der JKU

17.12.25, 12:49
Teilen

Rassistische Gesänge beim Mensafest der Johannes Kepler-Universität Linz sorgen für breite Empörung. Studierendenvertretung, Universität und Politik distanzieren sich klar und kündigen Konsequenzen an. 

Linz.Beim Mensafest der Johannes Kepler-Universität Linz sollen mehrere Besucher zum Lied „L’Amour Toujours“ ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben. Laut Berichten wurde dabei die rechte Textzeile „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ angestimmt. Die ÖH der JKU zeigte sich entsetzt und betonte, dass für Diskriminierung und rechtes Gedankengut kein Platz sei – gerade an einer Universität mit vielen internationalen Studierenden.

Der Vorfall wird intern aufgearbeitet, präventive Maßnahmen sind geplant. Auch das Rektorat distanzierte sich klar und bekannte sich zu Demokratie, Toleranz und Vielfalt. Politische Reaktionen folgten, die Linzer Grünen forderten Konsequenzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden