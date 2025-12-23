Warten auf das Christkind: Beste Unterhaltung an Heiligabend

Am Heiligen Abend wird Wien einmal mehr zur Spielwiese für Groß und Klein. Ein vielfältiges Programm findet sich in allen 23 Bezirken, das gerade Kindern die Zeit bis zur Bescherung verkürzen soll - und auch Erwachsenen Abwechslung reichlich Abwechslung bietet.

Für zahlreiche Wiener Familien ist Heiligabend der wohl aufregendste Tag des Jahres. Vom Aufstehen bis zur abendlichen Bescherung sind es allerdings einige Stunden hin, gerade für die Kleinsten bedeutet das oftmals: "endloses" Warten. Um diese Zeit erträglicher zu machen, wird auch heuer wieder ein buntes Programm quer durch die Stadt geboten. Museen, Pfarren, Kinos, Eislaufplätze und Einkaufszentren öffnen ihre Pforten und sorgen für beste Unterhaltung. Von Bastelstationen über Filmvorführungen bis hin zu Charity-Veranstaltungen ist für Groß und Klein so einiges dabei, wobei zahlreiche Events gratis sind oder nur wenige Euro kosten. OE24 hat die heißestes Weihnachtstipps zusammengefasst.

Kinderprogramm

Vor allem Kinder kommen am 24. Dezember voll auf ihre Kosten. Kinderkrippenfeiern, Eislaufangebote, Kasperltheater und weihnachtliche Kinofilme lassen die Herzen höherschlagen - und die Stunden bis zum Christkind wie im Flug vergehen. Tierisch gute Angebote gibt es zudem im Haus des Meeres sowie im Tiergarten Schönbrunn zu erleben.

© Getty Images

Krippenspiel: Krippenfeiern und Kindermessen stehen besonders hoch im Kurs. So findet ab 16 Uhr ein Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Ulrich im 7. Bezirk statt. Auch die Pfarre Breitenfeld (Josefstadt) wird um dieselbe Zeit eine zauberhafte Feier geboten. Schon um 15:30 Uhr lädt die Pfarre Reindorf im 15. Bezirk zu ihrer Kindermesse ein. Und im Süden Wiens steigt vor der Kindermette um 16:30 Uhr eine Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel in der Pfarre Erlöserkirche.

Eislaufen: Neben dem Eislaufplatz am Rathausplatz gibt es die Möglichkeit, von 8 bis 21 Uhr bei gratis Eintritt über den Bacherplatz in Margareten zu flitzen. Wer es lieber groß angelegt mag, kann von 10 bis 14 Uhr um nur 3,50 Euro den Eisring Süd besuchen. Darüber hinaus bietet im Westen Wiens von 9 bis 13 Uhr die Kunsteisbahn Engelmann über den Dächern von Hernals ein einmaliges Schlittschuhfahrerlebnis (Eintritt ab 4 Euro).

Kasperltheater: Ein Bühnenspektakel der Extraklasse stellt der original Wiener Praterkasperl dar, der ab 15 Uhr für weihnachtliche Stimmung sorgt (Eintritt: 5,90 Euro). Parallel dazu findet ab 10 Uhr auch in Simmering ein Kasperltheater im Huma Eleven statt.

Kinoerlebnis: Ein auf Kinder zugeschnittenes Kinoprogramm findet sich im Votiv Kino: Auf "Eine kleine Weihnachtsgeschichte" (Start 12 Uhr) folgt um 13:30 Uhr "Die Eiskönigin", Tickets sind ab 8 Euro erhältlich.

Tiergarten Schönbrunn: Unter dem Motto "Warten auf Christkind" finden neben der allseits beliebten Adventwerkstatt auch Fütterungen von Mähnenrobben, Pinguinen und anderen Tiergarten-Bewohnern statt, die aus sicherer Distanz beobachtet werden können.

Haus des Meeres: Die "Suche nach dem Christkind" findet im Haus des Meeres gleich auf mehreren Ebenen des alten Flakturms statt - unter anderen mit Weißkopf-Sakis, Riesenspinnen und Piranhas.

Angebote für Erwachsene

Auch Erwachsene profitieren vom breiten Angebot im gesamten Stadtgebiet. Während die Kleinsten sicher betreut werden, bleibt genügend Zeit für einen Marktbesuch in der Nähe.

© Getty Images

Wintermarkt am Riesenradplatz: Im Wurstelprater steigt eine groß angelegte Charity-Versteigerung - mit tollen Gewinnen wie der Pratercard, einer Jahreskarte für die Lilliputbahn oder einem Frühstück am Riesenrad.

Punschen: Quer durch die Stadt gilt es natürlich auch am 24. Dezember, warmen Punsch in unterschiedlichster Ausführung zu genießen.

Und auch nach Heiligabend gibt es noch am Rathausplatz, im Weihnachtsdorf am Stephansplatz oder am Weihnachtsmarkt vorm Schloss Belvedere alkoholische und nichtalkoholische Heißgetränke zu ergattern.