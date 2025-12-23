305 Euro pro Kopf: So beschenken die Wiener ihre Liebsten

Obwohl die Pro-Kopf-Ausgaben heuer geringer als im Vorjahr ausfallen, zeigt sich der Wiener Handel mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden.

Aufatmen ist angesagt: Das Weihnachtsgeschäft in Wien entwickelt sich stabil. Zwar geben die Wiener im Schnitt in diesem Jahr rund 305 Euro pro Person - und damit etwa 15 Euro weniger als im Vorjahr - aus, trotzdem rechnet der Handel mit einem Umsatzplus von zwei bis drei Prozent. Der Rückgang bei den Einzelbeträgen wird offenbar durch eine hohe Kaufbereitschaft ausgeglichen.

© Getty Images

Dabei setzt sich ein klarer Trend fort: Früh-Shoppen statt Last-Minute-Käufe. Die meisten Geschenke wurden frühzeitig besorgt, während spontane Notkäufe zunehmend an Bedeutung verlieren - nur etwa jeder Zehnte besorgt seine Geschenke auf den letzten Drücker. Anders als früher konzentrierte sich der Kundenandrang heuer nicht auf einzelne Spitzentage, sondern verteilte sich ausgewogen auf die Wochen vor Weihnachten - was vor allem daran liegt, dass die Feiertage "gut gefallen" sind. "Der Trend zu gezieltem Einkaufen mit klaren Vorstellungen setzt sich fort, während spontane Käufe zunehmend in den Hintergrund treten", erklärt Margarete Gumprecht, Handelsspartenobfrau der Wirtschaftskammer Wien, im ORF.

© oe24

Besonders gefragt sind erneut Gutscheine, die rund 30 Prozent der Käufer wählen. Auch Spielwaren, Bücher und Kosmetik zählen wieder zu den Klassikern. Auffällig stark ist in diesem Jahr die Nachfrage nach Textilien und Schuhen, was auch dem kalten und nassen Dezember zugeschrieben wird, wie Gumprecht aufklärt.