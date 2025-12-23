Alles zu oe24VIP
Geste der Wertschätzung für LK Scheibbs
© LK Scheibbs

Mitmenschlichkeit

Geste der Wertschätzung für LK Scheibbs

23.12.25, 11:50
Eine Geste der Wertschätzung bringt weihnachtliche Atmosphäre auf die Palliativstation des Landesklinikums Scheibbs.  

Eine besondere Geste der Dankbarkeit und Verbundenheit erfuhr kurz vor Weihnachten die Palliativstation des Landesklinikums Scheibbs: Herr Auer aus Purgstall, Christbaumproduzent aus Überzeugung und Tradition, spendete einen Weihnachtsbaum für die Station. "Diese Spende zeigt, wie wichtig Menschlichkeit, Dankbarkeit und persönliche Wertschätzung gerade in sensiblen Bereichen wie der Palliativversorgung sind. Ein Weihnachtsbaum kann Trost spenden, Hoffnung vermitteln und ein Stück Normalität schenken – dafür danke ich Herrn Auer sehr herzlich“, so der für Kliniken zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP), der auch bei der Übergabe anwesend war.

Der Anlass für diese Spende ist ein sehr persönlicher: Im Jahr 2024 wurde der Vater von Herrn Auer auf der Palliativstation des Landesklinikums Scheibbs betreut. Aus Dankbarkeit für die einfühlsame und würdevolle Begleitung entschloss sich Herr Auer, der Station einen Weihnachtsbaum zu spenden – als Zeichen der Anerkennung für die geleistete Arbeit des gesamten Teams.

Der Weihnachtsbaum wurde am 22. Dezember 2025 feierlich aufgestellt und schmückt seither die Palliativstation. Er trägt dazu bei, für Patientinnen und Patienten, Angehörige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Weihnachtszeit zu schaffen.

