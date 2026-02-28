Ab jetzt 63 Sonnenstunden

63 Sonnenstunden in einer Woche ++ Bis zu 16 Grad in Österreich!

Frühling. Schon am Samstag ist es im Osten und Süden Österreichs angenehm warm, während an der Alpennordseite noch eine Kaltfront vorbeizieht. Doch am Sonntag, dem 1. März ist nicht nur meteorologischer Frühlingsbeginn, ab dann leuchtet der Sonnenschein über ganz Österreich.

Sonnige, trockene Tage, die Temperatur steigt

Wochentrend. Die ganze Woche warten sonnige, trockene Tage. Am Freitag erreichen die Temperaturen sogar 16 Grad. Nach dem wenigen Sonnenschein im Februar (ein Drittel weniger als üblich) eine Erleichterung. Bis inklusive Freitag gibt es jetzt 63 Sonnenstunden.

GeoSphere-Meteorologe zu Wärme-Welle

Warme Tage. Meteorologe Lukas Bodinger von der GeoSphere Austria sagt oe24: „Das Wetter klärt auf, wir haben bei den immer wärmeren Temperaturen eine steigende Tendenz nach oben.“

Nach dem überdurchschnittlich kalten Jänner und sonnenarmen Februar also ein perfekter Frühlingsstart, der den Österreichern gute Laune macht.