Umfrage: Knapp 50 % sind mit der Ampel unzufrieden

Nicht mehr der schlimmste Wert, aber von "gut" ist sie noch weit entfernt: 48 % sind aktuell mit der Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS unzufrieden.

Man glaubte es kaum, aber die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS könnte aus dem tiefsten Keller der Umfragewerte herausklettern. Ist es die erste Frühlingssonne oder sind es die sinkenden Inflationszahlen?

Denn die Zahl der Unzufriedenen sinkt: Gut, ganze 33 % sind nach wie vor "sehr unzufrieden". Das ist jeder Dritte, der beim Gedanken an Türkis-Rot-Pink am liebsten den Fernseher abdrehen würde. Rechnet man die 15 % der "eher Unzufriedenen" dazu, landen wir bei 48 % Negativ-Stimmung - das sind immerhin 4 Prozentpunkte weniger als noch vor einer Woche.

Allerdings: Nur 4 % sind "sehr zufrieden" mit der Ampel – das ist zwar immer noch eine überschaubare Fangemeinde, aber zusammen mit den 20 %, die "zufrieden" sind, kommen wir auf 24 %, ein sattes Plus von 4 Prozentpunkten zur Vorwoche!

Fazit: Zwar hat die Koalition bei den Gegnern 4 % verloren (letzte Woche waren es noch 52 %), aber fast jeder Zweite ist immer noch brennheiß auf die Regierung.