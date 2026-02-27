Kanzlerfrage: Babler im Mega-Tief, Kickl thront, Stocker atmet etwas auf

Die persönlichen Umfragewerte des SPÖ-Chefs sind im Keller. Und selbst dort ganz unten im Regal.

Wenn am 7. März die Delegierten der SPÖ in Wien am Parteitag zusammenkommen, wird Hochspannung herrschen - und möglicherweise auch Angst. Die neuesten Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (1.000 Befragte vom 23. bis 24. 2. 2026) ist durchaus geeignet, Panik in der roten Chefetage auszulösen. Der Zeitpunkt könnte für Andreas Babler kaum grausamer sein.

Die nackten Zahlen: Die fiktive Kanzler-Direktwahl ist für den Parteichef, für den ein akzeptables Parteitagsergebnis so wichtig wäre wie ein Bissen Brot, ein Desaster: Während FPÖ-Chef Herbert Kickl trotz eines minimalen Minus von einem Prozentpunkt mit 32 % einsam an der Spitze thront, sieht es für den amtierenden Vizekanzler düster aus. Babler stagniert bei mickrigen 7 %.

Noch bitterer: Er wird nicht nur vom politischen Erzfeind überrollt, sondern auch von den Partnern im Regierungsviertel links und rechts überholt.

Christian Stocker (ÖVP): Der Kanzler legt leicht zu auf 13 % (+1). Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber er setzt sich von Babler ab.

Beate Meinl-Reisinger (NEOS): Die pinke Parteichefin zieht mit 8 % locker an Babler vorbei.

Leonore Gewessler (Grüne): Selbst die grüne Ex-Verkehrsministerin liegt mit 7 % (trotz eines kleinen Minus) mittlerweile gleichauf mit dem SPÖ-Chef.

Das rote Beben vor dem Parteitag

Für Babler ist dieser 7-Prozent-Wert wie ein politisches Todesurteil auf Raten. Vor dem Parteitag rumorte es in den Bundesländern gewaltig; hinter den Kulissen fallen Begriffe wie "Überlebenskampf". Wenn ein SPÖ-Chef in der Kanzlerfrage nur noch einstellig ist, stellt sich nicht mehr die Frage, ob er beschädigt ist, sondern nur noch, wie viele Delegierte ihm am Parteitag die kalte Schulter zeigen. Werden die Genossen den "Andi" nächste Woche mit einem mäßigen Ergebnis durchwinken, nur um den Schein zu wahren? Eines ist fix: Mit diesen Werten im Gepäck wird der Gang zum Rednerpult für Babler zum Spießrutenlauf.