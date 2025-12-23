Weihnachten im Stephansdom: Christmette mit Dompfarrer Toni Faber

Wenn am 24. Dezember die Pummerin erklingt und Orgelklänge durch das Kirchenschiff hallen, wird der Stephansdom einmal mehr zum Treffpunkt für Gläubige und Besucher aus aller Welt. Das Weihnachtsprogramm reicht von stillen Morgenmessen bis zur feierlichen Christmette um Mitternacht.

Der Stephansdom wird am Heiligen Abend auch heuer wieder zum spirituellen Mittelpunkt der österreichischen Bundeshauptstadt und bietet von frühmorgens bis nach Mitternacht ein dichtes Programm mit Feiern und Musik. Der Startschuss erfolgt um 6.30 Uhr mit der Rorate, für 8:00 Uhr ist die Heilige Messe angesetzt. Über den Tag verteilt folgen mehrere Messen und Andachten, darunter eine eigene Kinder Krippenandacht am Nachmittag. Für die Sicherheit der Besucher sorgt indessen einmal mehr die Wiener Polizei.

Das Programm im Detail

6.30 Uhr : Rorate

: Rorate 7.15 Uhr: Kapitelmesse

Kapitelmesse 8.00 Uhr : Heilige Messe

: Heilige Messe 9.00 bis 12.00 Uhr: Abholung des Friedenslichtes (Untere Sakristei)

bis Abholung des Friedenslichtes (Untere Sakristei) 12.00 Uhr: Mittagsmesse

Mittagsmesse 15.00 Uhr: Kinder-Krippenandacht (mit Dompfarrer Toni Faber)

Kinder-Krippenandacht (mit Dompfarrer Toni Faber) 16.30 Uhr: Feierliche Vesper am Heiligen Abend (mit Erzbischof Josef Grünwidl)

ACHTUNG: Von 18.00 bis 23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen!

22.30 Uhr: Turmblasen vom Altan über dem Riesentor, Bläserensemble "Brassissimo"

Turmblasen vom Altan über dem Riesentor, Bläserensemble "Brassissimo" 23.30 Uhr: Einstimmung auf die Christmette

Einstimmung auf die Christmette 24.00 Uhr: Einsatz der Pummerin und Christmette mit Dompfarrer Toni Faber

Höhepunkte und Sicherheit

Neben der Christmette um Mitternacht bietet die feierliche Vesper um 16.30 Uhr - mit dem designierten Erzbischof Josef Grünwidl, begleitet von Werken Wolfgang Amadé Mozarts, dem Wiener Domchor und dem Domorchester - ein echtes Highlight. Später sorgen das traditionelle Turmblasen über dem Riesentor und die musikalische Einstimmung zur Christmette für festliche Atmosphäre. Punkt Mitternacht läutet schließlich die Pummerin zur ersehnten Christmette mit Dompfarrer Toni Faber.

Sicherheitsvorkehrungen

Aufgrund des Besucherandrangs ist mit erhöhter Polizeipräsenz rund um den Stephansdom zu rechnen. Auf OE24-Anfrage bestätigte die Wiener Polizei: "Die Sicherheitsvorkehrungen rund um Veranstaltungen in der Wiener Innenstadt sind schon in der Vorweihnachtszeit verstärkt worden – Stichwort: Weihnachtsmärkte. Es wurden entsprechende Polizeikräfte kommandiert, die sowohl für die Bevölkerung sichtbar sind als auch zivile Kräfte und es wurden nicht sichtbare Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Diese Maßnahmen umfassen natürlich auch die Christmette im Stephansdom. Dementsprechend gibt es eigens für die Überwachung der Christmette kommandierte Polizeikräfte."