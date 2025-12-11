Messer-Attacke auf Weihnachtsmarkt: 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Eine schockierende Tat ereignete sich auf einem Weihnachtsmarkt in Herford (Deutschland). Ein 16-Jähriger wurde bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt.

Schock-Tat in Herford, eine 67.000-Einwohner-Stadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bielefeld. Am Donnerstagabend ist ein 16-jähriger Mann bei einer Messerattacke auf einem Weihnachtsmarkt schwer verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in einer Seitenstraße neben den Ständen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich Täter und Opfer gekannt, der Angreifer befindet sich derzeit auf der Flucht.

Nähere Angaben wollte die Exekutive aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Der Junge habe eine Stichverletzung im Rücken und ist in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.