Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Weihnachtsmarkt Polizei
© Getty/Symbolbild

Schock-Tat

Messer-Attacke auf Weihnachtsmarkt: 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt

11.12.25, 21:15
Teilen

Eine schockierende Tat ereignete sich auf einem Weihnachtsmarkt in Herford (Deutschland). Ein 16-Jähriger wurde bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt. 

Schock-Tat in Herford, eine 67.000-Einwohner-Stadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bielefeld. Am Donnerstagabend ist ein 16-jähriger Mann bei einer Messerattacke auf einem Weihnachtsmarkt schwer verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in einer Seitenstraße neben den Ständen. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich Täter und Opfer gekannt, der Angreifer befindet sich derzeit auf der Flucht.

Nähere Angaben wollte die Exekutive aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Der Junge habe eine Stichverletzung im Rücken und ist in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden