Schock auf Eisbahn: Marokkaner zückt Messer auf Weihnachtsmarkt

In Weimar (Thüringen, Deutschland) belästigte ein 29-jähriger Mann mehrere Menschen an der Eislaufbahn auf dem Weihnachtsmarkt. Dabei zog er ein Messer.

Am Samstagabend zückte ein Mann in Weimar ein Messer auf einem Weihnachtsmarkt. Zuvor habe der Marokkaner laut einem Zeugen Personen an der berühmten Eislaufbahn vor dem Nationaltheater belästigt.

Er sprach den Mann daraufhin an. Dieser reagierte aggressiv und bedrohte den Zeugen mit einem Messer. Mehrere Passanten vom Weihnachtsmarkt bemerkten den Vorfall und griffen ein. Die Situation drohte zu eskalieren.

Pfefferspray im Einsatz

Die Polizei wurde alarmiert. Die Ermittler bestätigten den Zwischenfall: "In dessen Verlauf zog der 29-Jährige ein Messer, wodurch eine Bedrohungssituation entstand. Umstehende Besucher bemerkten das Geschehen und drängten den Mann vom Weihnachtsmarktbereich ab. Beim Eintreffen der Polizei war die Lage zunächst unübersichtlich."

Der Vorfall verlagerte sich derweil in Richtung eines Imbisses. Dort drohte der Mann weiter mit einem Messer: "Im Rahmen polizeilicher Einsatzmaßnahmen konnte der 29-Jährige überwältigt und polizeilichem Gewahrsam zugeführt werden. Hierbei wurden der Tatverdächtige und drei weitere Personen durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt." Der Marokkaner wehrte sich gegen die Festnahme und wurde fixiert.