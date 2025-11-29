AfD in deutschlandweiter Umfrage stärkste Partei

Bündnisse ohne die AfD werden in Deutschland nach einer neuen Umfrage rechnerisch immer schwieriger.

Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag" legt die rechtspopulistische Partei im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt auf 27 Prozent zu. Die CDU/CSU verharren bei 25 Prozent, die SPD bei 15 Prozent, die Grünen bei elf Prozent und die Linke bei zehn Prozent. Insgesamt zwölf Prozent entfallen auf Parteien unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde.

Für mögliche Bündnisse ergeben sich folgende Werte: Schwarz-Rot kommt auf 40 Prozent, Rot-Rot-Grün auf 36 Prozent, Blau-Schwarz auf 52 Prozent. Laut BamS sind parlamentarische Mehrheiten ab etwas über 44 Prozent möglich.

Großteil gegen Grüne-Beteiligung in der Regierung

Eine Mehrheit der Befragten - 43 Prozent - begrüßt, dass die Grünen nicht mehr an der deutschen Bundesregierung beteiligt sind. Nur 21 Prozent finden dies schlecht. Für 20 Prozent spielt die Frage keine Rolle, neun Prozent sind unentschlossen, sieben Prozent machten keine Angaben.

Zum Verhalten bei einer Bundestagswahl hat Insa 1.198 Personen im Zeitraum vom 24. November bis zum 28. November befragt. Insa hat für die Erhebung zu den Grünen 1.001 Personen im Zeitraum vom 27. November bis zum 28. November befragt.