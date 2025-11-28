Alles zu oe24VIP
E-Scooter Frau
© Getty Images

23-Jährige

Kleinlaster erfasste E-Scooter-Fahrerin - tot

28.11.25, 22:23
Teilen

Tragischer Unfall in der Südoststeiermark: E-Scooter-Fahrerin erliegt ihren Verletzungen 

Ein schwerer Verkehrsunfall in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark) hat nun ein tragisches Ende genommen. Eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin, die in der vergangenen Woche von einem Kleintransporter erfasst wurde, ist am Freitag ihren schweren Verletzungen im LKH Graz erlegen.

Unfallhergang

Die junge Frau war mit ihrem E-Scooter unterwegs, als sie von einem 29-jährigen Fahrer eines Kleintransporters erfasst wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Fahrer des Kleintransporters vom Unfallort.

Passanten entdeckten die schwer verletzte Frau bewusstlos in einem angrenzenden Acker und leisteten sofort Erste Hilfe. Reanimation und Rettung: Die 23-Jährige wurde nach der Reanimation mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen.

Verletzungen und Tod

Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb die junge Frau im Krankenhaus an ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der flüchtige Fahrer kurze Zeit später identifiziert und angeklagt wurde.

Ermittlungen

Die Polizei ermittelt gegen den flüchtigen 29-Jährigen wegen Fahrlässiger Tötung und Verkehrsunfallflucht.

