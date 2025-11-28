Alarm: Jetzt droht Flug-Chaos wegen Software-Update

Der europäische Flugzeughersteller Airbus muss bei 6.000 Flugzeugen seiner A320-Familie neue Software aufspielen.

Kurz vor den Feiertagen rauchen die Köpfe beim europäischen Flugzeughersteller Airbus, der tausende Passagiere in den kommenden Tagen oder Wochen betreffen könnte.

Airbus teilte am Freitag mit, ein Zwischenfall bei einem Flugzeug der A320-Familie habe gezeigt, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könne, die für die Steuerung wichtig seien. "Airbus ist sich bewusst, dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden." Noch ist unklar, was das für Flüge konkret bedeutet.

Die Zahl der von der Überprüfung betroffenen Flugzeuge nannte das Unternehmen nicht.In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmassnahmen zu ergreifen, die Software und/oder Hardware umfassten, hiess es weiter.