Wetter-Chaos: Flieger von Euro-League-Team konnte nicht landen

Vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart am Donnerstag, 21 Uhr, gegen die Go Ahead Eagles Deventer sorgt ein Wetterchaos für Aufregung. Wegen starkem Nebel musste das Team umgeleitet werden.

Die Anreise des VfB Stuttgart zum Europa-League-Spiel gegen die Go Ahead Eagles Deventer wurde durch das Wetter beeinträchtigt.

Landung zu gefährlich

Ursprünglich sollte das Team am Flughafen Lelystad landen, doch aufgrund starken Nebels erwies sich die Landung als zu gefährlich. Der Flug musste daraufhin nach Rotterdam umgeleitet werden.

80 Kilometer vor dem Flughafen

Vor der Umleitung musste das Flugzeug noch rund 80 Kilometer vor dem Flughafen mehrfach in der Luft kreisen, bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Die Umleitung bedeutet, dass der VfB nun noch 150 Kilometer nach Deventer zurücklegen muss, um zum Spielort zu gelangen.

Für 18:30 Uhr angesetzte Pressekonferenz

Wegen der Verspätung wird die für 18:30 Uhr angesetzte Pressekonferenz des VfB Stuttgart nicht wie geplant stattfinden können. Ob sie überhaupt nachgeholt werden kann, wird sich im Laufe des Abends entscheiden.

Vorbereitungen ohne weitere Komplikationen

Das Team hat dennoch genug Zeit, um sich auf das wichtige Spiel vorzubereiten. Fans und Verantwortliche hoffen, dass die restlichen Vorbereitungen ohne weitere Komplikationen ablaufen.