aston martin
© Getty Images

Überraschung

F1-Beben: Nicht Horner, sondern ER übernimmt Aston Martin!

26.11.25, 18:43
Teilen

Adrian Newey fungiert ab kommendem Jahr als Teamchef von Aston Martin und übernimmt damit die Nachfolge von Andy Cowell. 

Das gab der Formel-1-Rennstall am Mittwoch bekannt.

Der ehemalige Stardesigner von Williams, McLaren und Red Bull gehört dem Aston-Martin-Team bereits seit vergangenem März an. Davor war er höchst erfolgreich von 2006 bis 2024 für Red Bull Racing tätig gewesen.

