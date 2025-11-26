Alles zu oe24VIP
Schumacher-Hammer: DARUM wird Verstappen F1-Weltmeister
Unglaubliche Zahlen

Schumacher-Hammer: DARUM wird Verstappen F1-Weltmeister

26.11.25, 09:23
Die Formel 1 biegt in den absoluten WM-Showdown ein – laut einer spannenden Statistik kann der Weltmeister nur Max Verstappen heißen. Das hat Michael Schumacher damit zu tun... 

In Las Vegas raste Verstappen zum Sieg und sicherte sich seinen 125. Stockerlplatz in der Formel 1, liegt vor Katar und Abu Dhabi nur mehr 24 Punkte hinter Leader Lando Norris.

Jetzt wird es mit einem Blick auf die Geschichte richtig spannend. Denn als Michael Schumacher 2004 seinen 125. Stockerlplatz geholt hatte, war das ebenso ein Sieg. In dieser Saison war er vierfacher Weltmeister zu dem Zeitpunkt und holte danach seinen 5. Titel.

Auch Hamilton mit der gleichen Statistik

Die Parallele zu Verstappen ist erstaunlich, doch es wird noch verrückter: Genau die gleichen Werte hatte Lewis Hamilton 2018 - also kann der Weltmeister doch eigentlich nur Max Verstappen heißen.

Zwei Rennen stehen noch an, zittert Norris den Titel über die Ziellinie oder reiht sich Verstappen neben Schumacher und Hamilton in die Geschichtsbücher ein?

