Formel-1-Beben: Horner bastelt schon an Fahrer-Duo für neues Team

Kurz vor dem Saison-Finale der Formel 1 kursiert ein wildes Gerücht im Fahrerlager. Christian Horner soll nächstes Jahr als Teamchef von Aston Maritn in die Motorsport-Königsklasse zurückkehren und bastelt sogar schon am Fahrer-Duo des Traditionsrennstalls.

Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 1 bei der vorletzten Station in Katar. Dort stehen ein Sprint am Samstag (ab 15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) und ein Rennen am Sonntag (ab 17 Uhr im oe24-LIVETICKER) am Programm. Dort könnte bereits die Entscheidung um die Weltmeisterschaft fallen, sofern McLaren-Star Lando Norris vor seinen Rivalen Oscar Piastri und Max Verstappen landet. Doch neben dem packenden WM-Dreikampf herrscht auch bei Aston Martin jede Menge Wirbel.

Auch wenn man mit der Entscheidung nichts zu tun hat und weiterhin den Erwartungen hinterherfährt, sorgt das Gerücht, dass im kommenden Jahr Christian Horner als Teamchef übernehmen wird, für Aufregung im Fahrerlager. Horner soll dort den bei Teambesitzer Lawrence Stroll in Ungnade gefallenen Andy Cowell ersetzen.

Brisant ist, dass es dadurch zum Wiedersehen einiger Ex-Red-Bull-Mitarbeiter kommt. Chef-Designer Adrian Newey soll allerdings unter anderem wegen Horner die Bullen verlassen haben. Jetzt könnte es zur Re-Union kommen.

Horner bastelt an Dream Team

Doch nicht nur das. Im Hintergrund laufen offenbar schon die Verhandlungen an einem neuen Super-Team bei Aston Martin. Laut dem gut informierten italienischen Journalisten Leo Turini soll Aston Martin bereits mit einem Fahrer-Manager Kontakt aufgenommen haben.

Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als Charles Leclerc. Der Monegasse hat genug von Ferrari und will das Team verlassen. Auch Oscar Piastri, der bei McLaren nach dem WM-Fiasko immer unglücklicher wird, gilt als Kandidat bei dem britischen Rennstall.

© Getty

Vorerst sind Boss-Sprössling Lance Stroll und Fernando Alonso als Fahrer-Duo für die Saison 2026 bestätigt, doch es könnte noch zum großen Knall kommen, wenn Horner übernimmt. Denn der im Sommer überraschend entlassene Erfolgs-Teamchef möchte mit einem absoluten Dream Team zurückkommen und seinen Kritikern zeigen, dass sein Rauswurf bei den Bullen nicht gerecht war, obwohl die Ergebnisse seit seinem Abgang eine ganz andere Sprache sprechen.