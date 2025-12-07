Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
rettungshubschrauber
© TZÖ

Bei Sprung

16-jähriger Bub bei Ski-Unfall tödlich verletzt

07.12.25, 11:02
Teilen

Ein 16-jähriger Einheimischer ist Samstagvormittag im Salzburger Skigebiet Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl bei einem Unfall tödlich verletzt worden.  

Der Tennengauer war über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer übersehen, der unterhalb dieser zu Sturz gekommen war.

Kam von der Piste ab 

Der 16-Jährige wollte dem gerade aufstehenden Gestürzten ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Klinikum Schwarzach  

Den Unfallhergang hatten Zeugen beschrieben. Der Österreicher wurde nach dem Sturz noch schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen, wo er verstarb.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden