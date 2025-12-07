Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
aznoh beaver creek
© gepa

Olympia-Winter

Hiobsbotschaft für Ski-Star nach Horror-Sturz: Saison gelaufen

07.12.25, 10:42
Teilen

Der schwere Sturz von Rok Aznoh bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek hat bittere Folgen: Der 23-jährige Slowene meldete sich aus dem Krankenhaus und bestätigte das Ende seiner Saison. 

Das Sportliche rückte bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek schnell in den Hintergrund.

aznoh beaver creek
© gepa

„Birds of Prey“ 

Rok Aznoh verlor in einer Highspeed-Kurve auf der „Birds of Prey“ die Kontrolle über seine Ski, stürzte heftig und krachte ungebremst ins Fangnetz. Dabei verlor er sogar seinen Helm. Der 23-Jährige blieb reglos liegen, das Rennen musste rund 20 Minuten unterbrochen werden. Aznoh wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

„Meine Saison ist vorbei"

Zunächst hatte der slowenische Verband leichte Entwarnung gegeben. Nun ist klar, wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind. „Meine Saison ist vorbei. Ich werde einige Zeit brauchen, um mich zu erholen“, schrieb Aznoh auf Instagram.

Kreuzbandriss und Meniskusschaden 

Schwere Kopf- oder Nackenverletzungen habe er zum Glück nicht erlitten – dafür aber einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden. Damit ist sein Olympia-Winter vorzeitig beendet.

Der Abfahrer bedankte sich bei den Rettungskräften für den schnellen Einsatz und zeigte sich kämpferisch. Seinen Fans versprach er: „Ich komme wieder!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden