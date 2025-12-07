Hiobsbotschaft für Ski-Star nach Horror-Sturz: Saison gelaufen

Der schwere Sturz von Rok Aznoh bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek hat bittere Folgen: Der 23-jährige Slowene meldete sich aus dem Krankenhaus und bestätigte das Ende seiner Saison.

Das Sportliche rückte bei der ersten Abfahrt in Beaver Creek schnell in den Hintergrund.

© gepa

„Birds of Prey“

Rok Aznoh verlor in einer Highspeed-Kurve auf der „Birds of Prey“ die Kontrolle über seine Ski, stürzte heftig und krachte ungebremst ins Fangnetz. Dabei verlor er sogar seinen Helm. Der 23-Jährige blieb reglos liegen, das Rennen musste rund 20 Minuten unterbrochen werden. Aznoh wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

„Meine Saison ist vorbei"

Zunächst hatte der slowenische Verband leichte Entwarnung gegeben. Nun ist klar, wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind. „Meine Saison ist vorbei. Ich werde einige Zeit brauchen, um mich zu erholen“, schrieb Aznoh auf Instagram.

Kreuzbandriss und Meniskusschaden

Schwere Kopf- oder Nackenverletzungen habe er zum Glück nicht erlitten – dafür aber einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden. Damit ist sein Olympia-Winter vorzeitig beendet.

Der Abfahrer bedankte sich bei den Rettungskräften für den schnellen Einsatz und zeigte sich kämpferisch. Seinen Fans versprach er: „Ich komme wieder!“