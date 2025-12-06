Bitter! Tschofenig segelt am Stockerl vorbei

Kein Stockerlplatz beim Skispringen in Wisla! Daniel Tschofenig erreichte in Polen nur Platz 6, Domen Prevc holte sich den Sieg.

Skisprung-Weltcuptitelverteidiger Daniel Tschofenig ist in Wisla im zweiten Durchgang vom Podest gefallen. Der Auftaktsieger von Lillehammer rutschte am Samstag im von Rückenwind beeinflussten Finale vom dritten auf den sechsten Platz zurück. Den Sieg sicherte sich Domen Prevc. Der Slowene gewann bei seinem zehnten Weltcupsieg klar vor dem Deutschen Philipp Raimund und dem Japaner Ryoyu Kobayashi. Tschofenig fehlten 20,9 Punkte auf Prevc, aber nur 1,9 auf das Podium.

Tschofenig gab an, dass er sich ein bisschen über die niedrigen Haltungsnoten wundere, bei geringen Weiten sei die Bewertung aber auch nicht viel höher zu erwarten. "Bitter, aber es war definitiv mehr drinnen. Ich tue mir mit dem Tisch ein bisschen schwer. Es ist ein bisschen durchwachsen. Wir schauen, dass wir morgen weiter vorne landen können", sagte der Kärntner zum ORF.

Zweitbester Österreicher im ersten von zwei Bewerben in Polen war Stephan Embacher an der achten Stelle. Vizeweltmeister Jan Hörl kam nicht über Rang 16 hinaus. Falun-Sieger Stefan Kraft ist wie auch schon zuletzt in Ruka aufgrund der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes nicht dabei. Mehr dazu in Kürze...