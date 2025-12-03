BWB verhängte weitere Geldstrafe gegen Heizkostenabrechnungsfirma

Grazer Firma Messtechnik muss 330.000 Euro zahlen - Neben Messtechnik gehörten Ista und Techem dem Submetering-Kartell an

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat mit einer weiteren Geldstrafe ihre Ermittlungen gegen ein mehr als zehn Jahre lang bestehendes Kartell von Heizkostenabrechnungsunternehmen abgeschlossen. Die Grazer Firma Messtechnik muss 330.000 Euro zahlen, wie die BWB am Mittwoch mitteilte. Gegen den Marktführer Ista war bereits 2022 eine Strafe von 2,2 Mio. Euro verhängt worden.

Techem, das dritte am Submetering-Kartell beteiligte Unternehmen, stellte als erstes Unternehmen einen Kronzeugenantrag und entging so einer Strafe.

Das Geschäftsfeld Submetering umfasst die Erfassung und Abrechnung von Heiz-, Warmwasser sowie Kaltwasserkosten in Wohnungen, Büros oder Geschäftslokalen durch Heizkostenverteiler, Warm- und Kaltwasserzähler sowie Wärmezähler.