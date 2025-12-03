Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.750 aktien down -2.61% Andritz AG 62.05 aktien up +0.24% BAWAG Group AG 117.50 aktien down -0.17% CA Immobilien Anlagen AG 24.100 aktien down -0.17% CPI Europe AG 15.100 aktien down -1.18% DO & CO Aktiengesellschaft 184.80 aktien down -0.22% EVN AG 27.050 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 97.30 aktien down -0.21% Lenzing AG 23.700 aktien up +0.21% OMV AG 47.640 aktien down -0.75% Oesterreichische Post AG 30.550 aktien down -0.81% PORR AG 31.750 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 34.940 aktien down -2.07% SBO AG 27.800 aktien down -0.18% STRABAG SE 79.20 aktien up +1.67% UNIQA Insurance Group AG 14.720 aktien down -2.13% VERBUND AG Kat. A 63.35 aktien up +0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.750 aktien up +0.1% Wienerberger AG 28.920 aktien down -1.97% voestalpine AG 36.800 aktien down -1.92%
  1. oe24.at
  2. Business
BWB verhängte weitere Geldstrafe gegen Heizkostenabrechnungsfirma
© Getty Images

330.000 Euro

BWB verhängte weitere Geldstrafe gegen Heizkostenabrechnungsfirma

03.12.25, 15:35
Teilen

Grazer Firma Messtechnik muss 330.000 Euro zahlen - Neben Messtechnik gehörten Ista und Techem dem Submetering-Kartell an

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat mit einer weiteren Geldstrafe ihre Ermittlungen gegen ein mehr als zehn Jahre lang bestehendes Kartell von Heizkostenabrechnungsunternehmen abgeschlossen. Die Grazer Firma Messtechnik muss 330.000 Euro zahlen, wie die BWB am Mittwoch mitteilte. Gegen den Marktführer Ista war bereits 2022 eine Strafe von 2,2 Mio. Euro verhängt worden.

Techem, das dritte am Submetering-Kartell beteiligte Unternehmen, stellte als erstes Unternehmen einen Kronzeugenantrag und entging so einer Strafe.

Das Geschäftsfeld Submetering umfasst die Erfassung und Abrechnung von Heiz-, Warmwasser sowie Kaltwasserkosten in Wohnungen, Büros oder Geschäftslokalen durch Heizkostenverteiler, Warm- und Kaltwasserzähler sowie Wärmezähler.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden