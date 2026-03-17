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Harry Kane
© Getty

Bayern-Hammer

"Idealer Kandidat": ER soll Harry Kane ersetzen

17.03.26, 07:39
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Das Top-Talent könnte langfristig die Nachfolge von Harry Kane antreten. 

Harry Kane ist die personifizierte Torgarantie. In bisher 134 Spielen für den FC Bayern erzielte der Engländer unfassbare 130 Tore. Obwohl Kane noch möglichst lange für die Münchner spielen soll, denken die Bayern bereits an die Zukunft im Sturmzentrum.

Wie das Portal Transferfeed berichtet, haben die Bayern-Bosse dabei nun den „idealen Kandidaten“ für einen langfristigen Generationswechsel gefunden. Dabei handelt es sich um den erst 21-jährigen Franculino Dju, der aktuell für den FC Midtjylland in Dänemark stürmt.

Franculino Dju
© Getty

Überraschender Name

Wie Sky berichtet, wollten die Bayern den guinea-bissauischen Nationalspieler bereits am Deadline Day im Jänner verpflichten, Midtjylland lehnte das Angebot des deutschen Meisters allerdings ab. Die Dänen sollen mindestens 45 Millionen Euro für den 21-Jährigen verlangen.

 

Dju ist zwar in Europa weitestgehend unbekannt, gehört aber zweifellos zu den größten Talenten im Sturm. Für Midtjylland erzielte der 21-Jährige bereits stolze 54 Tore – im Sommer steht nun wohl der Wechsel in eine Top-Liga an. Dabei könnte der FC Bayern zuschlagen und einen Spieler holen, der langfristig sogar Harry Kane ersetzen könnte.

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