Skipiste
© Getty (Symbolbild)

Geld zurückerstattet

Hammer-Ansage! Heimisches Skigebiet überrascht mit neuer Schneegarantie

06.12.25, 16:19
Kitzbühel sorgt für eine Premiere in den Alpen: Das Skigebiet garantiert erstmals als nicht auf Gletscher liegende Destination volle Schneesicherheit – und zahlt Skipässe zurück, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden. 

Kitzbühel (A) startet mit einer europaweit einzigartigen Neuerung in die Wintersaison.

Geld-Zurück-Garantie für Ticketpreise

Zwischen 21. Dezember 2025 und 14. März 2026 garantiert das Skigebiet 100 Prozent Skibetrieb. Sollte das nicht möglich sein, erhalten Gäste den Kaufpreis ihrer Tickets zurück – vorausgesetzt, diese wurden vor dem 20. Dezember im Onlineshop gekauft.

Hammer-Zusage 

Für eine Destination, die zwischen 800 und 2000 Metern liegt, ist das eine bemerkenswerte Zusage. Möglich wird sie durch massive technische Ausstattung: Über 1260 Schneeerzeuger machen Kitzbühel zu einem der bestausgestatteten Skigebiete der Alpen. Die Garantie bringt Wintersportlern klare Planungssicherheit – ein Vorteil in Zeiten dynamischer Preisgestaltung.

