Kanzler Stocker kehrt am Mittwoch wieder ins Büro zurück

Nach vier Wochen im Homeoffice nimmt der Kanzler wieder vor Ort am Ministerrat teil.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kehrt am Mittwoch nach seiner Rückenoperation zurück ins Bundeskanzleramt. Dem Regierungschef gehe es "sehr gut", hieß es am Dienstag aus seinem Büro gegenüber der APA. "Die Genesung ist optimal verlaufen, sodass die Rückkehr in Abstimmung mit seinen Ärzten nun plangemäß erfolgen wird."

Der ÖVP-Obmann wird am Mittwoch wieder den Vorsitz des Ministerrats übernehmen und am Nachmittag in einer Pressekonferenz über die kommenden Umsetzungsschritte informieren, hieß es auf APA-Anfrage. Nach seiner Rückenoperation hatte der Bundeskanzler zuletzt seine Termine digital im Homeoffice wahrgenommen.