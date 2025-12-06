Auf Kreuzfahrtschiff: Norovirus schlägt auf Aida-Weltreise zu

Auf der „AIDAdiva“ wurde ein Norovirus-Ausbruch gemeldet, der 101 Personen an Bord betrifft. Der Kreuzfahrtanbieter AIDA teilte der US-Gesundheitsbehörde CDC mit, dass 95 Passagiere und 6 Crewmitglieder mit dem Virus infiziert sind.

Das Schiff, das sich derzeit auf einer 133-tägigen Weltreise befindet, setzt nun verstärkte Reinigungsmaßnahmen um, während die Gesundheitsbehörde die Situation überwacht.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC wurde kürzlich von AIDA über einen Norovirus-Ausbruch auf der „AIDAdiva“ informiert. 101 bestätigte Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen wurden registriert, darunter 95 Passagiere und 6 Crewmitglieder, wie die deutsche Bild berichtet.

Das Schiff, das derzeit auf einer 133-tägigen Weltreise ist und seit dem 10. November von Hamburg aus unterwegs, hatte kürzlich US-Häfen angelaufen, was eine Meldung an die CDC erforderlich machte, sobald mehr als 3 % der Menschen an Bord mit Symptomen wie Durchfall und Erbrechen betroffen sind.

Reaktionsmaßnahmen und Gesundheitsüberwachung

Aufgrund der Ausbreitung des Virus hat AIDA verstärkte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen auf dem Schiff implementiert. Passagiere mit Verdacht auf eine Norovirus-Infektion werden getestet und, falls positiv, isoliert, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Auch die Besatzungsmitglieder, die erkrankt sind, werden isoliert. Die CDC überwacht den Vorfall aus der Ferne und prüft regelmäßig die Situation.

Zukünftige Reiserouten und Ausbrüche auf Kreuzfahrten

Die AIDAdiva wird in den kommenden Tagen in Häfen in Costa Rica, Guatemala und Mexiko anlegen, bevor sie in San Diego (USA) erwartet wird. Während der Feiertage ist das Schiff auf dem Weg nach Hawaii. Der Panamakanal wird passieren, bevor das Schiff seine Reise Richtung Pazifik und Asien fortsetzt, mit einer geplanten Rückkehr nach Hamburg am 23. März 2026. Norovirus-Ausbrüche sind auf Kreuzfahrtschiffen nicht ungewöhnlich; auch in diesem Jahr gab es bereits 16 Ausbrüche bei anderen Linien wie Royal Caribbean und Princess Cruises.