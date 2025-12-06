Wenn Sie Corona hatten, sollten Sie unbedingt zum Augenarzt

Neue Forschungsergebnisse aus den USA belegen beunruhigende Konsequenzen, wenn man schon einmal an Corona erkrankt ist.

Eine Studie der University of Missouri School of Medicine zeigt: Coronaviren können in das Auge eindringen und dort entzündliche Prozesse auslösen, die im schlimmsten Fall zu Sehverlust führen können. Studienleiter Pawan Kumar Singh, Assistenzprofessor für Augenheilkunde, empfiehlt daher allen Menschen, die jemals mit Covid-19 infiziert waren – auch symptomlos – eine augenärztliche Kontrolle.

Viren erreichen trotz Schutzmechanismus die Netzhaut

Für den Versuch wurden Mäuse genetisch so verändert, dass ihre Zellen über bestimmte Andockstellen verfügen, an denen Sars-CoV-2 binden kann. Nachdem die Tiere das Virus über die Nase eingeatmet hatten, konnten die Forschenden bereits nach wenigen Stunden Virusmaterial auf der Netzhaut nachweisen.

Besonders überraschend: Das Virus durchbrach die sogenannte Blut-Retina-Schranke – eine Barriere, die das Auge normalerweise vor Krankheitserregern schützt. Das unterscheidet Sars-CoV-2 von vielen anderen Viren, denen dieser Zugang nicht gelingt.

Infektion der Augen auch ohne direkte Viruslast möglich

Bisher ging man davon aus, dass Augenschäden vor allem entstehen, wenn hohe Virusmengen direkt auf die Oberfläche des Auges gelangen. Die Studie zeigt jedoch, dass das Virus auch dann in die Augen vordringen kann, wenn es ursprünglich nur über Mund oder Nase aufgenommen wurde.

„Wir empfehlen allen Betroffenen, ihren Augenarzt zu bitten, die Netzhaut gezielt auf pathologische Veränderungen zu untersuchen“, betont Singh. Selbst Personen ohne Symptome könnten im Laufe der Zeit Komplikationen entwickeln, die auf eine frühere Covid-19-Infektion zurückgehen.