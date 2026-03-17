Entscheidung um Doppel-Olympiasieger gefallen

Unsere Wintersport-Legende sattelt um.

Benjamin Karl (40) steht nach seinem Gold-Rausch am Scheideweg. Hört der Ausnahme-Athlet jetzt wirklich auf? Der Niederösterreicher liebäugelt laut einem Bericht des ORF mit einem sensationellen Sport-Wechsel, der die Fans fassungslos macht!

Vom Schnee in den Gatsch: Olympia-Plan 2030?

Wie der ORF berichtet, zieht es Karl zum Cyclocross (Querfeldein-Radfahren). Der Hammer: Diese Action-Sportart soll 2030 in den französischen Alpen erstmals olympisch werden! Krallt sich Karl dort das nächste Gold? Der österreichische Radsportverband (ÖRV) steht laut Generalsekretär Florian König im ORF-Interview bereits Gewehr bei Fuß und würde dem Ski-Star den roten Teppich ausrollen.

„Leiberl-Verbot“ für den Gold-Helden!

König erlaubt sich im ORF aber einen frechen Seitenhieb auf Karls legendären Jubel: „Leiberlausziehen ist im Radsport bei Geldstrafe verboten!“, witzelt der Funktionär mit Blick auf Karls nackten Oberkörper nach dem Olympiasieg in Livigno. Ob Karl auch in der Straßenrad-Bundesliga (Start am 22. März in Leonding) angreift, ist noch offen – aktuell fehlt ihm noch die Lizenz.

Rätselraten um Karriere-Ende

Gerade erst siegte Karl beim Weltcup in Kanada, doch die Gerüchte um einen Rücktritt vom Snowboarden reißen nicht ab. Dass sein letztes Rennen auch das Ende seiner Ära im Schnee war, wollte der Champion gegenüber dem ORF bisher nicht bestätigen. Das oe24-Fazit: Sehen wir Benjamin Karl bald im Rad-Trikot statt im Renn-Anzug? Eines ist klar: Langweilig wird es mit dem „Maestro“ nie!