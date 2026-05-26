Sorgen beim ÖFB-Gegner: Messi-Diagnose ist da

Aufatmen bei ÖFB-Gegner Argentinien! Nach dem jüngsten Verletzungsschreck um Superstar Lionel Messi gibt es nun endlich eine erste Entwarnung.

Der Schock saß tief, als der 38-jährige Lionel Messi vor kurzem vorzeitig ausgewechselt werden musste. Jetzt herrscht aber Klarheit über den Zustand des Weltmeisters. Sein US-Klub Inter Miami veröffentlichte die offizielle Diagnose der Baptist-Health-Klinik. Diese deutet auf eine Überlastung in Verbindung mit einer Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hin. Für die Fans in Österreich und der ganzen Welt bedeutet das: Das Zittern um den Superstar hat vorerst ein Ende.

Vorzeitiges Aus im Ligaspiel

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag. Inter Miami teilte dazu offiziell mit: „Der Kapitän von Inter Miami CF musste gestern, Sonntag, den 24. Mai, während des Spiels gegen Philadelphia Union aufgrund körperlicher Beschwerden das Spielfeld verlassen. Nach weiteren medizinischen Tests am Montag deutet die erste Diagnose auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hin. Der Zeitpunkt für seine Rückkehr zur körperlichen Aktivität hängt von seinem klinischen und funktionellen Fortschritt ab.“

Kurze Pause für Lionel Messi

Bereits vor dieser offiziellen Mitteilung hatten Medien aus seiner Heimat Argentinien eine schwere Verletzung ausgeschlossen. Der Weltmeister von 2022 habe lediglich eine kleinere Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten, wie die Zeitung „La Nación“ berichtete. Der Plan für den Ausnahmekönner sieht nun so aus, dass er seine Belastung in nächster Zeit deutlich reduzieren soll. Lionel Messi wird rund zehn Tage pausieren, bevor er wieder ganz normal in das Training einsteigen kann.